مجهول يقتحم مركز تصفية الكلى ويعتدي على ممرضة بالسلاح الأبيض بمعسكر

سجلت مصلحة تصفية الكلى التابعة لمستشفى يسعد خالد بمعسكر ،ليلة أمس حادثة اعتداء على ممرضة بالسلاح الأبيض من طرف شخص مجهول.

وحسب الممرضة ضحية الاعتداء فإنها تفاجات باقتحام شخص مجهول للمصلحة حاملا سلاحا ابيضا من الحجم الكبير ، اين ارغمها على إعطائه مصوغاتها تحت طائلة التهديد بالقتل ، و لما حاولت الدفاع عن نفسها قام الشخص المجهول فعلا بالاعتداء عليها مخلفا لها جروحا على مستوى الوجه و الرقبة .

الضحية قدمت شكوى أمام مصالح الأمن الحضري الثاني التي ألقت بدورها القبض على الفاعل في ظرف وجيز ، بعد أن تم تحديد هويته و التعرف على ملامحه .