مجهول يقتل موظفة بمستشفى بني مسوس ويصيب زميلتها ويلوذ بالفرار

إهتزت صبيحة اليوم الثلاثاء بلدية بني مسوس بالجزائر العاصمة، على وقع جريمة طعن شنعاء راحت ضحيتها ممرضتان تعملان بالمستشفى الجامعي لبني مسوس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحيتين هما ممرضتان تعملان بمستشفى بني مسوس الجامعي.

وتعود أطوار الجريمة الشنعاء، إلى تلقي الممرضة “بن شيخي” لطعنة بالسلاح الأبيض صبيحة اليوم الثلاثاء على الساعة الثامنة. من طرف مجهول أمام مقبرة بني مسوس. بعدما كانت متوجهة رفقة صديقتها إلى المستشفى لمزاولة مهنتهما. كما أقدم الجاني على طعن الضحية الثانية التي أصيبت بجروح متفاوتة.

وحسب ذات المصادر، فإن الممرضة “بن شيخي” فارقت الحياة بعين المكان متأثرة بإصابتها البليغة. في حين بقيت زميلتها تصارع الموت نتيجة الطعنة. ليتم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى وهي حاليا بالعناية المركزة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة الشنعاء. وإلقاء القبض على الجاني الذي لا يزال في حالة فرار إلى غاية كتابة هذه الأسطر.