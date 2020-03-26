عاجل

مجوج يكشف موقف السياسي في إنهاء البطولة من عدمه

الرياضة
  • -
  • 0
مجوج يكشف موقف السياسي في إنهاء البطولة من عدمه
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث المدير الرياضي لشباب قسنطينة، ناصر مجوج، عن موقف إدارة ناديه، بخصوص إنهاء بطولة الموسم الجاري.

وصرح مجوج، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “نتمنىى أن نتجاوز هذه الأزمة، ويهمنا كثيرا مواصلة البطولة، ففريقنا أثبت أنه قدر عل صنع المفاجأة، خاصة بعد انتقالنا لملعب “بن عبد المالك””.

وأضاف: ” إذا قررت وزارة الشباب والرياضة، عدم استئناف النشاط بعد 5 أفريل، فأنا مع قرار إلغاء البطولة، لأن الأندية ستعيش أزمة حقيقية”.

وأوضح: “التأجيل يعني إنهاء البطولة أواخر شه ماي أو جوان، وهذا سيصعب علينا الإتفاق مع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم شهر جوان، ومن الصعب أيضا ابرام تعاقدات جديدة للموسم المقبل”.

وتابع ناصر مجوج: “يجب عل المسؤولين ايجاد حل نهائي، وعل الإتحادية الإجتماع برؤساء الأندية، لاتخاذ قرار جماعي لمصلحة الفرق وكرة القدم الجزائرية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=796197

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com