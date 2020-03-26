مجوج يكشف موقف السياسي في إنهاء البطولة من عدمه

تحدث المدير الرياضي لشباب قسنطينة، ناصر مجوج، عن موقف إدارة ناديه، بخصوص إنهاء بطولة الموسم الجاري.

وصرح مجوج، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “نتمنىى أن نتجاوز هذه الأزمة، ويهمنا كثيرا مواصلة البطولة، ففريقنا أثبت أنه قدر عل صنع المفاجأة، خاصة بعد انتقالنا لملعب “بن عبد المالك””.

وأضاف: ” إذا قررت وزارة الشباب والرياضة، عدم استئناف النشاط بعد 5 أفريل، فأنا مع قرار إلغاء البطولة، لأن الأندية ستعيش أزمة حقيقية”.

وأوضح: “التأجيل يعني إنهاء البطولة أواخر شه ماي أو جوان، وهذا سيصعب علينا الإتفاق مع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم شهر جوان، ومن الصعب أيضا ابرام تعاقدات جديدة للموسم المقبل”.

وتابع ناصر مجوج: “يجب عل المسؤولين ايجاد حل نهائي، وعل الإتحادية الإجتماع برؤساء الأندية، لاتخاذ قرار جماعي لمصلحة الفرق وكرة القدم الجزائرية”.