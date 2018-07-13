مجوهراتيان ضمن  شبكة دعم وإسناد لمنظمة إرهابية دولية

أودع وكيل الجمهورية أربعة أشخاص بتهمة دعم وتجنيد منظمة إرهابية دولية بولاية مستغانم من بينهم مجوهراتيين.

وينحدر العناصر الأربعة من مدينة مستغانم وأودعوا الحبس الإحتياطي بالمؤسسة العقابية سيدي عثمان.

وتوبع الموقوفون بتهمة دعم وتجنيد منظمة إرهابية دولية داعش، وهذا بناءً على معلومات وردت إلى مصالح الأمن المختصة.

ويتعلق الأمر ببائع مجوهرات إلى صاحب محل لبيع اللوازم الكهرومنزلية وصاحب محل لبيع الألبسة.

تم الترصد لهم منذ عدة أشهر قبل أن يتم مداهمة سكناتهم وضبط الدلائل الكافية التي تبين دعمهم المباشر للعناصر الإرهابية.

بعد سماع الموقوفين تم إحالتهم الى الجهات القضائية المختصة .