مجوهراتي جزائري يهرّب 144 ألف أورو في أمعائه إلى تركيا

أحبطت الشرطة التركية، عملية تهريب 144 ألف أورو بحوزة مجوهراتي جزائري يسمى صلاح مناوي، حسب مصادر إعلامية تركية.

وأفادت المصادر، أن المجوهراتي تمكّن من إخفاء المبلغ المهرّب في فتحة الشرج، بمساعدة طبيب في الجزائر. ثم هرب المال إلى اسطنبول لشراء الذهب.

وحسب نفس المصادر، فإنّ المجوهراتي قام بتهريب 288 ورقة من فئة 500 يورو وورقتين من فئة 100 أورو خلال رحلته إلى تركيا.

ولم يتمكّن من استرجاع المال، حيث ذهب إلى المستشفى لإزالته عن طريق عملية جراحية.

أين تمّ ابلاغ الشرطة التركية.

ووفقا لنفس المصادر، وحسب تصريحات الشرطة ، فإن المجوهراتي يسافر بانتظام إلى تركيا لشراء الذهب.

وهو المجال الذي يعمل فيه ليصل إلى 50 ألف يورو في كل مرة. وتمّ الإفراج عنه وأعيد إلى الجزائر.

يشار إلى أنّ، الصائغ هرّب المال لتجنب القوانين الجزائرية، التي تحد من كمية الأموال التي يمكن سحبها من البلاد.