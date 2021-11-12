مجوهراتي يرهن أموالا وحليّا بقيمة 15 مليارا ويبلّغ عن تعرضه لسرقة وهمية!

عملية النصب والاحتيال راحت ضحيتها عشرات النسوة في تبسة

أقدم مجوهراتي في العقد الثالث من عمره في الحي الشعبي بتبسة، نهاية الأسبوع الفارط، على تنفيذ عملية نصب واحتيال لا نراها إلا في الأفلام “البوليسية”، أين قام بتحريك شكوى مفتعلة أمام الأمن الحضري الخامس، مصرحا للضبطية القضائية بأن محله تعرض لعملية سطو من طرف مجهولين الذين تمكنوا من الاستيلاء على كميات معتبرة من الحلي والمبالغ مالية فاقت قيمتهما 15 مليار سنتيم، جلها تعود لعشرات النساء يرهنون ممتلكاتهم على مستواه، لتعلن الشرطة حالة استنفار وسط ذهول المواطنين بذات الحي، والانتقال لذات المحل برفقة فرقة الشرطة العلمية وخلال المعاينة الميدانية والبحث عن بصمات تقود إلى الجناة، لم يتم العثور على أي بصمات، ليتواصل التحقيق وجمع الأدلة مع الاشتباه في كون العملية مدبرة والسرقة وهمية مفتعلة.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، تم توقيف المجوهراتي وإخضاعه لسلسلة من الاستجوابات، ومنها تم استصدار إذن تفتيش لمنزله العائلي، فلم يعثر على آثار الحلي، وخلالها تمكنت الضبطية القضائية من معلومات قادتها إلى منزل أحد أقربائه، ليتم تفتيشه بدقة وهنا كانت المفاجأة، أين عثر على كميات معتبرة من الحلي من مختلف الأنواع والإشكال ومبالغ مالية بلغت قيمتها الـ 15 مليار سنتيم، ليتم تحويل كل المحجوزات إلى مقر الأمن الحضري الخامس، قبل أن ينتشر الخبر ويبلغ مسامع العشرات من النساء الضحايا، ليسارعن إلى الضبطية القضائية بالأمن الحضري الخامس لاسترجاع أموالهن وممتلكاتهن من الحلي المرهونة لدى المجوهراتي، أين تجري عملية سماعهن كضحايا، في انتظار اكتمال التحقيقات وسماع جميع من رهن أموال أو حلي لدى ذات المجوهراتي، قبل تقديم الملف وأطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة لاحقا، بتهم ثقيلة بينها النصب والاحتيال والتصريح الكاذب.