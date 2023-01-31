قناة النهار مجيد بوقرة: بدون اللاعبين أنا لا شيء وأنا جدّ فخور بهم بقلم النهار أونلاين نشر في 31 جانفي 2023 - 23:04 شارك غرِّد أرسل 44 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EFrq0 اقرأ أيضا مومن أيت قاسي: منتخب النيجر يلعب على أخطاء المنافسين قناة النهار 20 جانفي الفريق أول شنقريحة رفقة وزير الطاقة يشرفان على إحياء الذكرى 10 لأحداث تيقنتورين قناة النهار 16 جانفي طرق مقطوعة بسبب الثلوج .. النهار تقف على الوضعية من مركز تنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني قناة النهار 22 جانفي "بوقرة حول مشكل الهجـ ـوم في الفريق .."هناك مشكلة ثقة قناة النهار 20 جانفي انتعاش تجارة الأغطية والأفرشة والملابس الشتوية بسبب موجة البرد الأخيرة قناة النهار 30 جانفي برج بوعريريج: تدشين وحدة إنتاج جديدة لتركيب أجهزة التلفاز من كوندور قناة النهار 17 جانفي عائلات تتوجه مشيا على الاقدام إلى أعالي جبال الشريعة لليوم الثاني على التوالي قناة النهار 28 جانفي فاسألوا : صنفان من أهل النار قناة النهار 13 جانفي وزارة الشؤون الدينية ومجلس سبل الخيرات يطلقان قافلة تضامنية إلى ولاية تيسمسيلت قناة النهار 26 جانفي الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 5 بين برج بوعريريج وبلدية اليشير قناة النهار 19 جانفي