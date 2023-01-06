قناة النهار “مجيد بوقرة :” كأس العرب دينا منها الخبرة بقلم قناة النهار نشر في 06 جانفي 2023 - 16:03 كأس العرب شارك غرِّد أرسل 26 0 “مجيد بوقرة :” كأس العرب دينا منها الخبرة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oCYd1 اقرأ أيضا يوم دون سيارة..مبادرة للترفيه عن العائلات في العطلة المدرسية قناة النهار 30 ديسمبر خنشلة: أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة .. والسلطات تراهن على تدارك الوضع قناة النهار 16 ديسمبر إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على هذه المناطق قناة النهار 20 ديسمبر طالع هابط: سوق سوريكال بباب الزوار في العاصمة يغرق في النفايات قناة النهار 27 ديسمبر بجاية / "سلطانة ".. تعاني من مرض التشمع الكبدي تستغيث للعلاج بالخارج قناة النهار 30 ديسمبر نصر الدين قمريش: أصبح صوت الجزائر مسموع في كل أنحاء العالم وتنظيم "الشان" سيعود بالفائدة علينا قناة النهار 24 ديسمبر صريح جدا: هل يتفوق المظهر الخارجي على الأخلاق حسب تقدير الجزائريين .. قناة النهار 29 ديسمبر عمر ركاش: إنتقلت الوكالة من التطوير إلى ترقية الإستثمار لهذا السبب قناة النهار 21 ديسمبر إستحداث شباك لإقتناء تذاكر إلكترونية بمحطة خروبة قناة النهار 05 جانفي صحة: الصمام الإصطناعي.. تقنية حديثة في جراحة الفك والوجه قناة النهار 23 ديسمبر