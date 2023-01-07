قناة النهار مجيد بوقرة: مستوى المنتخبات الإفريقية تطور كثيرا ولدينا الكثير من الأشياء لتصحيحها بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جانفي 2023 - 20:34 شارك غرِّد أرسل 39 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yrNQE اقرأ أيضا مُتّصل يفاجئ الشاف أمين على المباشر بتكريمه كأفضل برنامج طبخ قناة النهار 04 جانفي شاهدوا.. ملعب ميلود هدفي بوهران قبل أيام من انطلاق الشان قناة النهار 26 ديسمبر "حصري لقناة النهار.. " ديدين كلاش" يكشف عن كليب عالمي رفقة الفنان المصري "محمد رمضان قناة النهار 29 ديسمبر طالع هابط: السلطات تستجيب للنداء وتنهي مشكل الزيڨو بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 27 ديسمبر النهار تتفقد ضـ.ـحايا حادث المرور بالنعيمية ولاية تيارت قناة النهار 22 ديسمبر نظافة المحيط وحماية صحة المواطن .. أولويات مهندسي النظافة بتيسمسيلت قناة النهار 23 ديسمبر مصطفى زبدي: ظاهرة الترويج للألوان التي تمس بالقيم والأخلاق إستفحلت وإتخذت منحى آخر قناة النهار 03 جانفي مليون تاجر مقابل 45 ألف جهاز دفع الكتروني.. جهود تعميم الدفع الالكتروني متواصلة قناة النهار 06 جانفي تربية: القانون الأساسي الجديد .. آفاق واعدة للأساتذة قناة النهار 29 ديسمبر فاسألوا : أربع من كن فيه كان منافق قناة النهار 01 جانفي