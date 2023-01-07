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مجيد بوقرة: هناك العديد من الكرات الضائعة وإعتمد اللاعبون كثيرا على الكرات الطويلة

بقلم النهار أونلاين
مجيد بوقرة: هناك العديد من الكرات الضائعة وإعتمد اللاعبون كثيرا على الكرات الطويلة
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