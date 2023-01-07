قناة النهار مجيد بوقرة: هناك العديد من الكرات الضائعة وإعتمد اللاعبون كثيرا على الكرات الطويلة بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جانفي 2023 - 20:35 شارك غرِّد أرسل 77 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LkpxI اقرأ أيضا تدشين خط السكة الحديدية تيسمسيلت - بوغزول - المسيلة قناة النهار 26 ديسمبر الإسراع في تسليم المطاعم المدرسية مطلب أولياء تلاميذ المناطق النائية بغليزان قناة النهار 21 ديسمبر جزائريون: تحت جنح الظلام .. عائلات تتألم في صمت قناة النهار 19 ديسمبر بعد 365 يوما.. هذا ما تحقق سنة 2022 قناة النهار 31 ديسمبر نصر الدين قمريش: العلم والتكنولوجيا غائبة عندنا وعلينا فتح الباب أمام الصحافة للترويج "للشان" قناة النهار 24 ديسمبر فاسألوا : لا تقل هلك الناس قناة النهار 29 ديسمبر المسيلة: تسمين الماشية تحضيرا للشهر الفضيل.. عادة الموالين من جيل إلى جيل قناة النهار 24 ديسمبر انطلاق الملتقى محمد بن عبد الكريم المغيلي بعاصمة الطريقة التيجانية بالأغواط قناة النهار 18 ديسمبر عين الدفلى: مداهمات مشتركة لأوكار الإنحراف والجريمة في ليلة رأس السنة قناة النهار 01 جانفي الدبلوماسية الإقتصادية.. واجهة للجزائر من خلال التعريف بالمنتوج المحلي قناة النهار 21 ديسمبر