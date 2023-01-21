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قناة النهار

مجيد بوقرة ينتفض ضد الصحفيين.. “كفاكم إنتقادا.. هاجموني أنا واتركوا اللاعبين”

بقلم النهار أونلاين
مجيد بوقرة ينتفض ضد الصحفيين.. “كفاكم إنتقادا.. هاجموني أنا واتركوا اللاعبين”
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