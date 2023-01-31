قناة النهار مجيد بوقرة يوجه رسالة لرؤساء الأندية الجزائرية.. “بدلو العقلية” بقلم النهار أونلاين نشر في 31 جانفي 2023 - 23:24 تحديث في 01 فيفري 2023 - 07:45 شارك غرِّد أرسل 389 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FeI9Y اقرأ أيضا حسين أشيو: ميريزاق يلعب كرة حديثة وييستطيع اللعب في المنتخب الأول قناة النهار 15 جانفي وزيرا الداخلية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في زيارة عمل إلى برج باجي مختار قناة النهار 30 جانفي بوقرة: بلماضي دائما إلى جانبنا ويشجع اللاعبين وهم فرحين بتواجده قناة النهار 21 جانفي حسين آشيو: يجب تكوين رياضيين لتمثيل الجزائر في الكاف واللاعبين القدامى لازم يكونو حاضرين قناة النهار 23 جانفي وزير الأشغال العمومية والري يوجّه نداء للمواطنين حول الإستعمال العشوائي للمياه قناة النهار 15 جانفي شاهد فرحة الطفلة "ميليسا" بعد سماعها خبر التكفل بحالتها.." نشكر بزاف الرئيس تبون" قناة النهار 22 جانفي الفريق أول شنقريحة رفقة وزير الطاقة يشرفان على إحياء الذكرى 10 لأحداث تيقنتورين قناة النهار 16 جانفي الأمين العام للكاف فيرون أومبا ورئيس لجنة التنظيم رشيد أوكالي ينشطان ندوة صحفية للحديث عن الشان قناة النهار 11 جانفي شاهد الحافلات التي ستنقل الأنصار إلى ملعب براقي قناة النهار 17 جانفي توقيف 63 تاجر مخدرات وإحباط كمية ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب قناة النهار 19 جانفي