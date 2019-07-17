مجيد بوڤرة: «بلماضي جاء في وقته والخضر يستحقون التتويج بالكان»

أبدى فخره بتأهل «الخضر» إلى النهائي في مصر..

أكد اللاعب الدولي السابق، مجيد بوڤرة، مدرب فريق الفجيرة الإماراتي حاليا، أن المنتخب الوطني الجزائري يستحق التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة حاليا في مصر.

بسبب لعبه بطريقة رائعة وممتعة، معربا عن فخره بوصول الخضر إلى اللقاء النهائي لمواجهة السنغال يوم الجمعة المقبل في ملعب القاهرة الدولي.

حيث صرح بوڤرة لموقع «دي زاد فووت»: «إنه لفخر كبير ومن دواعي سروري أن أشاهد تأهل منتخبنا الوطني لنهائي كأس أمم

أفريقيا، نلعب بطريقة رائعة سواء على المستوى الفني أو الذهني، ولذلك فإن جميع أنصار المنتخب في حالة سعادة بالغة»، وأضاف:

«هذا الفريق يقدم شيئا مذهلا، لعب مباريات بمستوى عال للغاية، كل شيء يستحق الإشادة، يتبقى فقط التتويج المستحق باللقب.. لقد

مر وقت طويل منذ أن ربحنا لقبا كبيرا مثل هذا، أريد أن أشيد بدور المدرب جمال بلماضي، لقد جاء في وقت صعب جدا، وأعاد تهيئة الفريق وأعطاه أسلوبا وحالة ذهنية رائعة».