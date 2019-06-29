مجيد مسعودان: إجراءات تحفيزية كبيرة لرفع عمليات وقيمة تعاملات الدفع الإلكتروني    

قال مجيد مسعودان، مدير مجمع المنفعة الاقتصادية لخدمات الدفع الآلي، إن عمليات الدفع الإلكتروني في الجزائر ستسجل “ارتفاعا” معتبرا في2019.

وكشف مسعودان عن إجراءات تحفيزية عديدة من شأنها رفع نسبة عمليات الدفع الإلكتروني، على غرار تسهيل الانضمام إلى أرضية الدفع،

من خلال تخفيض حقوق الإستفادة التي تراجعت إلى 50 ألف دينار قابلة للدفع مرة واحدة، بدل 500 ألف دينار،

وأكد مجيد مسعودان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأنه وبفضل الجهود المبذولة من طرف هيئة الضبط لتطوير القطاع،

فإن قيمة العمليات سترتفع شهرا بعد شهر، ونحن نتوقع تسجيل زيادة معتبرة خلال السنة الجارية، يضيف ذات المسؤول

وقال مسعودان إن عدد المتعاملين في مجال عمليات الدفع الإلكتروني، ارتفع هذه السنة إلى حوالي 30متعاملا، بدل ستة سنة 2016.

وقد منح مجمع المنفعة الإقتصادية لخدمات الدفع الآلي، تراخيص لولوج الأرضية لخمسة “تجار إلكترونيين جدد ومختصين، في بيع المنتوجات إلكترونيا

مع القبض عند التسليم أو على مستوى نقطة بيع ما.