مجيد مسعودان: إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة للتجار عبر الأنترنت قريبا

أكد المدير العام لمجموعة المصالح في سوق المال الإلكتروني، مجيد مسعودان، أنه سيتم خلال عشرة أيام إنشاء بوابة إلكترونية تسمح للتجار ولوج أرضية الدفع الإلكتروني.

وقال مسعودان، خلال ندوة حول الفرص الجديدة للتحول الرقمي في الإقتصاد والمالية، أن هذه البوابة قد تم إختبارها واستكمالها.

وأضاف أن هذه البوابة ستكون كشباك موحد يسمح بتجسيد جميع مراحل إدماج أرضية الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت لطلب التصديق.

وأوضح مسعودان، أن هذا الحل سيجنب التجار عبر الويب التوجه مباشرة إلى البنوك أو شركة المعاملات البنكية والمالية أو بريد الجزائر.

كما تهدف هذه البوابة إلى ربط العلاقات بين مطوري وحدات الدفع المصدق عليها مع التجار.

وأفاد بأن البوابة ستسمح للتجار عبر الواب الذين لا يملكون توطينا بنكيا، بأن تفحص من قبل البنوك لأجل توطين حساباتهم البنكية.

وفي مرحلة ثانية، فان هذه البوابة ستدرج ضمن مقدمي الخدمات على غرار الأرضيات اللوجيستية والنقل وشركات التأمين الذين سيتم ربطهم بالتجار الإلكترونيين.