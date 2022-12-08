محاجي حكما لقمة الجولة الـ14 بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف

عينت لجنة التحكيم، الحكم طيب محاجي، حكما لمباراة الجولة الـ14 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بوفاق سطيف.

وسيدير الحكم محاجي، هذه المواجهة، بمساعدة كل من بلعروسي، مساعد اول، صهيب، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لسهاوي كحكم رابع.

كما تعد هذه المبارة، بالكثير من الإثارة والندية، بالنظر لاهمية نقاطها بالنسبة للفريقين، الساعيان لتعزيز رصيدهما، والتقدم في ترتيب البطولة.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعيينات باقي حكام مباريات هذه الجولة والتي جاءت كاملة على النحو التالي: