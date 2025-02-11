محادثات إلكترونية تكشف صفقات بيع وشراء للمؤثرات العقلية بين أفراد عصابة بزرالدة

وجهت محكمة الشراقة تهمة الترويج العمدي للمؤثرات العقلية بأي طريقة كانت، لأربع شباب يدعون على التوالي “م.أسامة”، “م.خ.ع” و”س.توفيق” وآخر موجود في حالة فرار وذلك عقب اكتشاف محادثات إلكترونية على هواتفهم النقالة تتعلق بصفقات بيع و شراء للمؤثرات العقلية بزرالدة وحجز كمية منها.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب معلومات تلقتها مصالح الأمن تفيد وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بزرالدة. حيث باشرت ذات المصالح تحرياتها بتاريخ 30 ديسمبر 2024، أين تم تحديد هوية أحد المتشبه فيهم ويتعلق الأمر بالمتهم “م. خ.ع”. هذا الاخير الذي عثر بمنزله على 5 أقراص مهلوسة من نوع “بريغابالين” داخل علبة بلاستيكية موضوعة على الطاولة. وبتحويله على التحقيق الأمني وإخضاع هاتفه النقال للمراقبة التقنية عثر على محادثات إلكترونية على “الواتساب” و”الماسنجر” حول صفقات بيع و شراء للمؤثرات العقلية.

كما طلب منه كمية تقدر بـ 30 قرص مهلوس لإعادة بيعها طلبها المتهم “م.أسامة” هذا الاخير الذي نفى خلال محاكمة. في أن تكون الطلبة التي تقدم بها من صديقه أن تكون طلبية مؤثرات عقلية مؤكدا أنه صاحب محل لبيع مواد التجميل. وأنه لايذكر الطلبية التي تقدم بها و رجح في أن تكون طلبية شراء احد مواد التجميل. ونفى أن تكون لن أي علاقة بترويج المؤثرات العقلية منوها أنه رياضي ومدرب أطفال وغير مسبوق قضائيا.

من جهته المتهم الثالث الذي مثل برفقتهم أمام المحكمة بموجب إجراء المثول الفوري فقد أكد أنه يقطن بالكاليتوس. وقدم إلى بين جده في زيارة وليس له أي علاقة بالمؤثرات العقلية و المخدرات. كما لم يعثر بحوزته على اي ممنوعات.

وإلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار. لتقضي المحكمة بتوقيع عقوبات بيم عام و عامين حبسا نافذا ضد المتهمين الموقوفين وغرامة مالية بين 50 و 200 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع. وتوقيع عقوبة 5 سموات حبسة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.