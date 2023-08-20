محادثات النيجر لم تسفر عن نتائج تذكر

قال مصدر مطلع لوكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الأحد، أن المحادثات بين قادة المجلس العسكري النيجري ووفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لم تسفر عن نتائج تذكر.

وقال مسؤول حضر المحادثات التي جرت يوم السبت، إن الاجتماع “لم يسفر عن الكثير”.

مشيرا إلى أن الجنود يتعرضون لضغوط من العقوبات الإقليمية لرفضهم إعادة رئيس البلاد الذي أطاحوا به قبل نحو شهر إلى منصبه. بينما يخشون من التعرض لهجمات من فرنسا.

واستمرت المحادثات ساعتين تقريبا وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الوفد بعد رفض محاولات سابقة.

كما كانت محادثات يوم السبت بمثابة خطوة دبلوماسية أخيرة تقوم بها الكتلة لحل الأزمة سلميا.

وتلي إعلان الأسبوع الماضي بأن 11 دولة من الدول الأعضاء في “إيكواس” البالغ عددها 15، قد وافقت على التدخل العسكري إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري.