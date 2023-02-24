محادثات بين اردوغان وبوتين لإحياء مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بإجراء محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن إطلاق المفاوضات بشأن أوكرانيا، وآثار زلزال تركيا وسوريا.

وأعلنت الرئاسة التركية، ان اردوغان أكد خلال المحادثات على ضرورة التأسيس لسلام عادل في أوكرانيا.

بالإضافة الى ضرورة إعادة إحياء وتفعيل مسار المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني في إسطنبول، كما تم التطرق الى المحادثات الى الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرا.

وحسب نفس المصدر، فلقد شكر اردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على التضامن الذي أبداه بشأن الزلزال.

كما أعلن استعداد أنقرة، للمساهمة في استئناف المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس التركي، أنه يجب إحلال سلام عادل دون سقوط المزيد من الضحايا والدمار، وأعرب عن رغبته الصادقة في استعادة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول، وأنهم مستعدون لتقديم أي مساهمة في هذه القضية.