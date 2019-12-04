محادثات بين الجزائر والمكتب الدولي للعمل وزيارة مرتقبة

تحادث، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي تيجاني حسان هدّام مع المدير العام للمكتب الدولي للعمل، غاي ريدر.

وهذا على هامش الإجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد بأبيدجان، عاصمة كوت ديفوار.

و بعد إستعراض “العلاقات بين الجزائر والمنظمة العمل الدولية” تطرق الطرفان لنتائج تطبيق اتفاق الشراكة الموقع عليه في 2013 بجنيف حول إنشاء المدرسة العليا للضمان الإجتماعي بالجزائر التي أصبحت “موقعًا للتكوين بإمتياز” في المجال للبلدان الإفريقية والمغاربية.

كما تطرق الجانبان للدعم التقني لمركز توران في مجال التكوين لفائدة إطارات قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

كما تم أثناء اللقاء، التذكير بالأهمية التي توليها الجزائر للتعاون مع المكتب الدولي للعمل وإلتزاماتها المحققة في هذا المجال لاسيما التوقيع على 60 إتفاقية دولية.

و بهذه المناسبة، وجه هدّام دعوة للمدير العام للمكتب الدولي للعمل للقيام بزيارة للجزائر خلال الثلاثي الأول من العام المقبل، 2020، علمًا أنّ ريدر قبل الدعوة.

يُذكر أن الوزير هدام يشارك في الإجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية على رأس وفد ثلاثي التشكيلة، ممثلين عن الحكومة و عمال و أرباب عمل.