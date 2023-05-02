محادثات بين بوغالي ورئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد تم التطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض بوغالي خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين ومختلف مجالات التعاون وكذا سبل إعطائه الدفع اللازم حتى يكون في مستوى التاريخ المشترك والتطلعات المستقبلية.

كما أشار بالمناسبة إلى الزيارة الرسمية التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أنهاتؤكد إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين.

وفي نفس السياق، عبر رئيس المجلس، عن رغبة الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، في أن تصبح السعودية من أوائل المستفيدين من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار.

وذلك بما يتيح مزيدا من الفرص لتحقيق شراكة واعدة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

مثمنا بهذا الخصوص استضافة المملكة لقمة EXPO 2030، معتبرا أنها ستلبي الكثير من التطلعات على مستوى التعاون العربي.

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وعلى صعيد آخر، حث رئيس المجلس على ضرورة العمل والتنسيق بين الجزائر والسعودية مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية من أجل حل القضايا المطروحة على الساحة حاليا، على غرار القضية الفلسطينية والأزمة في السودان وليبيا.

كما ذكر بضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها.

من جهته، أشاد رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية بالعلاقات الأخوية القوية بين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأكد في السياق علىأهمية تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على نفس النهج من أجل التخلص من التبعية للمحروقات وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل.

كما قدم الشيخ عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في ختام اللقاء دعوة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني لزيارة المملكة العربية السعودية.

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