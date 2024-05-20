محادثات بين سوناطراك و”زاروبيج نفط” الروسية حول الإستثمار في المحروقات

بحث الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي مع وفد عن الشركة الروسية “زاروبيج نفط”. فرص الإستثمار في مجال المحروقات بالجزائر بالأخص فيما يتعلق بتطوير الحقول وإنتاج المعدات.

وجرى اللقاء مع وفد شركة “زاروبيج نفط” Zarubezhneft الذي قاده نائب رئيس الشركة المسؤول عن تطوير الأعمال. مدير أول للمشاريع الدولية تيرينتييف فياتشيسلاف. بحضور سفير روسيا الإتحادية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة. حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال إستكشاف وتطوير واستغلال المحروقات بالجزائر.

وناقش الطرفان في هذا اللقاء العلاقة القائمة بين سوناطراك والشركة الروسية وآفاق تطويرها. لاسيما من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين في إطار القانون الجديد للمحروقات.

وتمحور اللقاء أيضا حول إمكانيات التعاون وفرص الإستثمار المتاحة في مجال تطوير الحقول والإنتاج المحلي لمعدات صناعة النفط والغاز وترقية المحتوى المحلي. بالإضافة كذلك إلى خفض الإنبعاثات واحتجاز الكربون.

كما أبدى الطرفان إرادتهما المشتركة لتعزيز تعاونهما وتطوير شراكات متبادلة المنفعة تركز على المشاريع التي تدمج إتقان تقنيات الإنتاج. ونقل المعرفة والخبرة والتكوين والإدماج الوطني.