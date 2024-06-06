محادثات ثنائية بين وزير العمل ونظيره التركي بجنيف

أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب صبيحة اليوم الخميس محادثات ثنائية. مع نظيره وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان بحضور السفير الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. والمنظمات الدولية بسويسرا رشيد بلادهان ووفدي البلدين.

وجرى اللقاء جرى على هامش مشاركته في أشغال الدورة 112 المؤتمر العمل الدولي. المنعقدة بجنيف - سويسرا، ابتداء من 3 إلى 14 جوان 2024.

وتمحورت المحادثات تمحورت حول التعاون الجزائري التركي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. والمشاريع المستقبلية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.