محادثات ثنائية جزائرية-أوغندية في عدة قطاعات بمقر الرئاسة

جرت اليوم الأحد، بمقر الرئاسة الجزائرية محادثات ثنائية جزائرية – أوغندية خصت عدة قطاعات للتعاون بين البلدين. كما شملت هذه المحادثات الثنائية قطاعات الشؤون الخارجية، الفلاحة، الطاقة، التجارة، الصناعة والتعليم العالي.

وأجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع نظيره الأوغندي يوري كاغوتا موسيفيني. وكان قد استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية أوغندا، في قصر المرادية.

موسيفيني يضع اكليلا من الزهور في مقام الشهيد

كما وضع رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، اليوم الأحد، إكليلا من الزهور. وقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء ثورة التحرير المجيدة بمقام الشهيد.

كما زار رئيس جمهورية المتحف المركزي للجيش، ويتلقى شروحات حول مختلف المراحل التاريخية للجزائر.

وقد استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس السبت، نظيره الأوغندي، يوري كاغوتا موسيفيني، في مطار هواري بومدين الدولي.

كما تكتسي الزيارة أهمية خاصة ضمن مسار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

ومن شأن هذه الزيارة تعزيز الإلتزام المشترك للبلدين لصالح قضايا القارة الإفريقية وتأكيد تطلعهما نحو تحقيق السلم والتنمية لشعوبها.

الجزائر وأوغندا يتفقان على ضرورة تطوير العمل الافريقي المشترك على نحو أكبر في إطار الاتحاد الإفريقي.

كما يتقاسم البلدين، الرؤى ذاتها حول تعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الإنحياز.

و شرع رئيس أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، في زيارة دولة إلى الجزائر، إبتداءً من اليوم وإلى غاية 14 من الشهر الجاري.