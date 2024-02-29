محادثات ثنائية موسعة بين وفدي البلدين

تحادث عدة وزراء من حكومة نذير العرباوي اليوم الخميس مع نظرائهم من جمهورية الموزمبيق في إطار مرافقتهم للرئيس الموزمبيقي إلى الجزائر.

أين تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حمد عطاف مع نظيره من جمهورية الموزمبيق. بالإضافة كذلك إلى إجراء وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد لمحادثات ثنائية مع نظيره الموزمبيقي.

كما تحادث وزير الطاقة والمناجم مع وزير الثروة المعدنية والطاقة لجمهورية موزمبيق. بالإضافة كذلك إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة يتحادث مع نظيره الموزمبيقي. ناهيك عن إجراء محادثات ثنائية لوزير المجاهدين وذوي الحقوق رفقة نظيره من جمهورية الموزمبيق.