محادثات جزائرية أمريكية لبناء شراكة بشأن حرية الصحافة ومكافحة التضليل
بقلم خالد زوبيري
استقبل وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.
ونشرت السفيرة الأمريكية بالجزائر تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) قالت فيها: “تحدثت أنا ووزير الاتصال محمد لعقاب أمس مطولاً عن بناء شراكة جزائرية-أمريكية، بشأن حرية الصحافة ومكافحة التضليل وتعزيز الصحافة والتواصل باللغة الإنجليزية”.
Minister of Communications Mohamad Lagab and I spoke yesterday about building 🇺🇸-🇩🇿 partnership on freedom of the press, countering disinformation, and promoting English language communication. Our work together will build bilateral resilience and collaboration. pic.twitter.com/jzB6ikLuQZ
— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) January 16, 2024
وأضافت إليزابيث مور أوبين: “سيؤدي عملنا معًا إلى رفع التحديات وبناء التعاون في جميع جوانب العلاقة الثنائية”.
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