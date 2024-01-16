محادثات جزائرية أمريكية لبناء شراكة بشأن حرية الصحافة ومكافحة التضليل

استقبل وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.

ونشرت السفيرة الأمريكية بالجزائر تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) قالت فيها: “تحدثت أنا ووزير الاتصال محمد لعقاب أمس مطولاً عن بناء شراكة جزائرية-أمريكية، بشأن حرية الصحافة ومكافحة التضليل وتعزيز الصحافة والتواصل باللغة الإنجليزية”.

وأضافت إليزابيث مور أوبين: “سيؤدي عملنا معًا إلى رفع التحديات وبناء التعاون في جميع جوانب العلاقة الثنائية”.