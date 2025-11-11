محادثات جزائرية–أممية لتعزيز الجهود الإنسانية لصالح اللاجئين الصحراويين

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم بمقر الوزارة، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، روفيندريـني مينيكديويلا.

في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى بلادنا، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء فرصة تطرق فيها الطرفان للسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين الجزائر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انطلاقا من روح التضامن والمسؤولية المشتركة، بغية التكفل الأمثل بانشغالات وتطلعات اللاجئين، لا سيما من خلال دعم البرامج الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين.

كما أكد الطرفان، بهذه المناسبة، على أهمية مواصلة الجهود وتعزيزها بهدف تعبئة المساهمات الدولية لدعم اللاجئين، في ظل السياق السياسي والإنساني الراهن.

وأشادت مينيكديويلا، بالجهود المتواصلة والمتميزة التي تبذلها الجزائر منذ أكثر من 50 عاماً في سبيل تهيئة الظروف الملائمة لصالح اللاجئين الصحراويين. منوهة بالبعد الإنساني والتضامني الذي يميز الالتزام الجزائري في هذا المجال.