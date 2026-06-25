محادثات جزائرية روسية بموسكو حول الاستثمار وتطوير صناعة النفط والغاز

أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، الخميس بموسكو، محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بالطاقة ألكسندر نوفاك، وذلك تحضيرا لانعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وروسيا، حيث أكد الطرفان متانة العلاقات الثنائية التي تعززت منذ التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة سنة 2023، مع التأكيد على مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، لاسيما قطاع المحروقات.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم في إطار اللجنة الحكومية المشتركة، مجددين التزامهما بتعزيز الشراكة في قطاع النفط والغاز وتوسيعها لتشمل الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الحقول النفطية والغازية، والتكرير والبتروكيمياء، إلى جانب الابتكار التكنولوجي وحماية البيئة وتقليص البصمة الكربونية للأنشطة الطاقوية.

وخلال المحادثات، استعرض عرقاب الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المحروقات، مبرزا البرامج الكبرى الرامية إلى رفع القدرات الإنتاجية وتحسين جاذبية القطاع، فضلا عن الإصلاحات القانونية المعتمدة لتشجيع الاستثمار وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.

كما قدم الوزير عرضا حول فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، خاصة في إطار جولة العروض الدولية “Algeria Bid Round 2026” التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وتشمل سبعة محيطات استكشافية واعدة بإمكانات بترولية وغازية معتبرة.

وتناول الجانبان أيضا تطورات أسواق النفط والغاز العالمية والتحديات التي تواجه الصناعة الطاقوية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، حيث جدد عرقاب تأكيد التزام الجزائر بمبادئ التعاون والتنسيق داخل تحالف “أوبك+” ودعمها للجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق النفطية العالمية.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الهيئات المختصة في البلدين، وتشجيع الشراكات الصناعية والاستثمارية القائمة على نقل المعرفة والتكنولوجيا بما يخدم المصالح المشتركة للجزائر وروسيا ويعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما.