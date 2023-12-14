محادثات رسمية بشأن تسهيل تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة

أعلن نائب وزير خارجية كازاخستان، رومان فاسيلينكو. أن البلاد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات رسمية بشأن تسهيل تأشيرة شنغن رسميًا.

وبحسب فاسيلينكو فإن كازاخستان والاتحاد الأوروبي يجريان حاليا عملية مشاورات.

وأكد نفس الشيء أنهم يتوقعون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد تأشيرة أبسط قريبًا.

وكما يوضح كازينفورم، خلال مقابلة مع مجلة New Time. قال فاسيلينكو إنهم سيناقشون مع الاتحاد الأوروبي. والدول الأعضاء في منطقة شنغن مدى إمكانية تسهيل قواعد التأشيرة لمواطني كازاخستان.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، قال فاسيلينكو إن هذه مجرد خطوة واحدة من الخطوات العديدة نحو تسهيل الحصول على التأشيرة.

وشدد على أن البلاد ستتعاون في إعادة قبول مواطنيها الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

وقال فاسيلينكو كذلك إن السلطات لا تستطيع تقديم إطار زمني محدد لهذه العملية.

ومع ذلك، أكد أنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق، سيكون من الأسهل. على مواطني كازاخستان السفر إلى الكتلة.

وذكر فاسيلينكو أيضًا أن كازاخستان تسمح بالدخول بدون تأشيرة لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.

وقال أيضًا إن كازاخستان لا تطلب من الاتحاد الأوروبي السماح لمواطنيها بالسفر بدون تأشيرة.

وقال إنهم، في الوقت الحالي، يريدون فقط تسهيل إجراءات التقديم.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أنهم ملتزمون بتعميق وتوسيع تعاونهم مع كازاخستان.

علاوة على ذلك، أعرب المجلس أيضًا عن دعمه الثابت لإصلاح وتحديث كازاخستان.

وقال وزير الشؤون الداخلية في كازاخستان، يرزهان سادينوف إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يشعر بالقلق. بشأن أي مخاطر تتعلق بالهجرة إذا قام الاتحاد الأوروبي بتسهيل قواعد طلب التأشيرة لمواطني البلاد.

تمامًا مثل مواطني الدول الأخرى الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن. يحتاج مواطنو كازاخستان أيضًا إلى تقديم عدة مستندات.

يتعين عليهم تقديم نموذج طلب التأشيرة المكتمل، وإثبات شراء تأمين صحي للسفر. وإثبات حجز مكان للإقامة، من بين أشياء أخرى كثيرة.