محادثات قطاعية بين وفدي الجزائر والأردن

أجرى وفدي البلدين من الجزائر والأردن اليوم الأحد، محادثات تناولت العديد من ملفات التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتوسيعه إلى مجالات أخرى مستقبلا.

وعقد وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة كمار رزيق ووزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة.بالإضافة كذلك إلى وزير الصناعة الصيدلانية علي عون جلسة عمل موسعة مع وزير الصناعة والتجارة والتمويل والعمل الأردني يوسف الشمالي.