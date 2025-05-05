محادثات موسعة بين رئيس الجمهورية وسلطان عمان

توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وكان رئيس الجمهورية قد تحادث على إنفراد مع السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين.

كما خص رئيس الجمهورية، السلطان هيثم بن طارق باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

واستعرض قائدا البلدين تشكيلة وكوكبة من خيالة الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

يذكر أن سلطان عمان كان قد شرع، أمس الأحد، في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين.