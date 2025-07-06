محاربات الصحراء يفتتحن مشوار كأس إفريقيا بانتصار ثمين أمام بوتسوانا

افتتح المنتخب الوطني للسيدات مشوارهن في كأس إفريقيا 2025 بالفوز أمام منتخب بوتسوانا بهدف دون رد بملعب “الأب جيغو” بالدار البيضاء المغربية.

وسجّلت اللاعبة غوتيا كارشوني الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 9، بعد لقطة فنية مميزة أنهتها بتسديدة رائعة عانقت الشباك، مانحةً الجزائر أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

وجاء هذا الانتصار ليعكس مدى الجاهزية الذهنية والبدنية التي تتمتع بها لاعبات “محاربات الصحراء”، كما يُؤكد نوايا المدرب فريد بن ستيتي و لاعباته في الذهاب بعيدًا في المنافسة وتحقيق الأهداف المسطرة.

وقدّمت سيدات الجزائر أداءً منظمًا طيلة أطوار المباراة، أظهرن فيه تركيزًا عاليًا وتماسكًا دفاعيًا، إلى جانب رغبة واضحة في صنع الفارق منذ البداية.

ويُنتظر أن يواصل المنتخب مشواره في دور المجموعات بنفس الروح، في ظل الطموحات الكبيرة بالوصول إلى الأدوار المتقدمة ورفع راية الجزائر عاليًا على الساحة الإفريقية.