“محاربو الصحراء” بالبدلة البيضاء خلال مواجهة غينيا الاستوائية

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الأربعاء، اتخاذ قرار نهائي بشأن ارتداء “محاربي الصحراء” القميص الأبيض في مواجهة غينيا الاستوائية.

وقالت “الفاف” إن القرار جاء إثر الاجتماع التقني المعتاد قبل المباريات، الذي انعقد عصر اليوم الأربعاء بوهران.

وخلال هذا الاجتماع، استعرض منظمو المباراة وممثلو المنتخب الوطني وغينيا الاستوائية، جميع الجوانب الإدارية و التنظيمية المتعلقة بهذه المواجهة.

و ستلعب المباراة بملعب ميلود هدفي بوهران بداية من الساعة 20:00 مساء. ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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