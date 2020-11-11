“محاربو الصحراء” في مهمة الحفاظ عن الصدارة وتأكيد الجدارة

‫ الجزائر ـ زيمبابوي سهرة اليوم على الساعة 20:00 في ملعب “5 جويلية”

سيكون المنتخب الوطني، سهرة اليوم الخميس، بدءًا من الساعة 20:00، على موعد مع خوض مباراة الذهاب التي تجمعه بمنتخب زيمبابوي، والتي تندرج في إطار الجولة الثالثة من تصفيات النسخة المقبلة لبطولة أمم إفريقيا.

ويحتضن مركّب “5 جويلية” هذه المباراة التي تلعب من دون جمهور، والتي يبحث “الخضر” فيها عن مواصلة تصدر المجموعة الثامنة، من خلال إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيدهم، لترفع الحصيلة الاجمالية إلى تسع نقاط، مما يضعهم بخطوة ونصف في دورة “الكاميرون” 2021.

العودة إلى المنافسة الرسمية بعد سنة من التوقف القسري

ويعود “الخضر” من خلال هذه المباراة المؤجلة عن شهر مارس الفارط، إلى أجواء المنافسة الرسمية، بعد سنة كاملة من التوقف القسري، الذي فرضته جائحة “كورونا”، ولحسن الحظ، فإن “الخضر” قبل موعد اليوم، خاضوا مبارتين وديتين في آخر توقفين دوليين، في أكتوبر الأخير أمام نيجيريا والمكسيك، مما سمح لهم بتمديد طول سلسلة المباريات من دون هزيمة.

أما آخر مباراة رسمية خاضها أشبال بلماضي، فكانت ضد بوتسوانا في العاصمة “غابورون”، والتي شهدت فوز رفقاء الغائب يوسف بلايلي بفضل الهدف الوحيد الذي سجله.

بلماضي وأشباله للوصول إلى المباراة 21 بلا هزيمة

يريد “الخضر” الفوز، اليوم، لضرب عدة عصافير بحجر واحد، في مقدمة ذلك، تدعيم رصيدهم بـ 3 نقاط جديدة، والتي تضمن البقاء في الريادة، كما ترفع من الحصيلة الإجمالية لعدد النقاط في نهاية مباريات الجولة الثالثة للتصفيات إلى ٩، ويسمح ذلك أيضا بتمديد سلسلة اللقاءات من دون هزيمة إلى المباراة 21 على التوالي، بما يقرّب “المحاربين” تدريجيا من رقم أفضل منتخب إفريقي، وهو المنتخب المصري الذي يملك 24 مباراة من دون خسارة، وقال بلماضي في آخر ظهور إعلامي، إن واحدا من أهدافه في قادم المشوار، تمديد السلسلة الإيجابية لأقصى حد ممكن.

زيمبابوي “خارجة في الجزائر” وحرمتها من “كان” 2006!

بالعودة إلى تاريخ المباريات بين المنتخبين الجزائري والزيمبابوي، يتأكد صعوبة لقاء اليوم وكيف شكل “المحاربون” عقدة لـ”محاربي الصحراء” في المناسبات الست التي التقيا فيها من قبل، وفيما يلي نتائج لقاءاتهما:

الجزائر 3 ـ زيمبابوي 0 (في تصفيات كأس العالم 1990)

الإياب: زيمبابوي 1 ـ الجزائر 2

الجزائر 1 ـ زيمبابوي 2 (كأس إفريقيا لسنة 2004 في تونس)

زيمبابوي 1 ـ الجزائر 1 (20 جوان 2004 في إطار التصفيات المزدوجة لكأس إفريقيا والعالم سنة 2006)

الإياب: الجزائر 2 ـ زيمبابوي 2 (لعبت يوم 19 جوان 2005 وأقصي المنتخب من الذهاب إلى كأس إفريقيا بمصر لسنة 2006)

الجزائر 2 ـ زيمبابوي 2 (يوم 15 جانفي 2017 في المقابلة الافتتاحية لدورة إفريقيا بالغابون وكان آخر لقاء جمع المنتخبين).

المباراة الأولى في تاريخ “الخضر” أمام مدرجات شاغرة

وبعيدا عن لغة الأرقام، هناك ما يجعل هذه المواجهة بالنسبة للمنتخب الوطني ليست كغيرها من المواجهات السابقة، فلأول مرة في تاريخه، سيلعب من دون حضور الجمهور في المدرجات، وهذا بقرار من الاتحاد الإفريقي للعبة، بسبب جائحة “كورونا”، ولا يذكر التاريخ ولو مرة واحدة من قبل أن الجزائر لعبت في غياب مشجعيها، بالأخص في المباريات التي خاضتها داخل الوطن، فكيف سيكون ردّ اللاعبين على الميدان، والجماهير ستساندهم هذه المرة من خلف الشاشات وليس من على المدرجات؟.

رغم الغيابات.. التعداد المتاح كافٍ لإنجاح المهمة

تغيب بعض الأسماء عن تشكيلة المنتخب الوطني، ويوجد منها من وجه له بلماضي الدعوة لحضور تربص سيدي موسى قبل مواجهة اليوم، لكن لظروف خاصة، تجد نفسها خارج الحسابات، ويتعلق الأمر بكل من عطال بسبب المرض، بن العمري بداعي الإصابة، بلايلي لالتحاقه المتأخر بناديه الجديد، وفارس بعد تضييعه الرحلة الجوية، لكن ما يخفف من تأثير غياب الأسماء المذكورة، هو أنها لم تشارك في آخر مباراة لعبها المنتخب وكانت ضد منتخب المكسيك، والتشكيلة التي لعبت تلك المباراة بنسبة كبيرة هي المتوقعة أن تكون أساسية اليوم.

‫