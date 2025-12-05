محاربو الصحراء يتعرّفون على منافسيهم في مونديال 2026

تعرف المنتخب الوطني، أمسية الجمعة، على هوية منافسيه في دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026، خلال حفل القرعة الذي احتضنه مسرح جون كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وسط حضور كبار نجوم الرياضة والفن.

وجاءت القرعة لتكشف عن المجموعة العاشرة التي سيخوض فيها أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش غمار المونديال، حيث سيواجه المنتخب الجزائري ثلاثة منتخبات قوية والامر بكل من الأرجنتين، النمسا،الأردن، في مجموعة تبدو أنها صعبة بحكم تواجد حامل لقب الطبعة الماضية في القائمة، في انتظار صنع المفاجأة من قبل محرز و البقية.

ودخل الخضر القرعة ضمن منتخبات الوعاء الثالث إلى جانب كل من النرويج، بنما، مصر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر وجنوب إفريقيا، وهو ما جعل جميع الاحتمالات واردة.

ويعود رياض محرز ورفاقه إلى المشاركة العالمية من جديد بعد غياب عن نسختي روسيا 2018 وقطر 2022، وسط حماس كبير من الجماهير الجزائرية.

وكان المنتخب الوطني قد حجز بطاقة التأهل بجدارة بعدما تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 25 نقطة، متقدماً بفارق سبع نقاط كاملة عن أوغندا، ليضمن مشاركته الخامسة في تاريخ المونديال بعد أعوام 1982، 1986، 2010 و2014.

حفل سحب القرعة حمل لمسة فنية مميزة، حيث نشطه كل من هايدي كلوم وكيفن هارت وداني راميريز، في أجواء احتفالية حضرها ممثلو جميع المنتخبات المتأهلة، ومن بينهم الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، مرفوقاً بوفد رسمي يقوده رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي والنجم السابق عنتر يحيى.