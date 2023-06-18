محاربو الصحراء يفوزون أمام أوغندا بثنائية عمورة

حقق المنتخب الوطني فوزا جديدا، اليوم الأحد، أمام أوغندا بملعب “جابوما” في مدينة دولا بالكاميرون ضمن تصفيات كان كوت ديفوار.

وقاد المهاجم متألق محمد أمين عمورة رفقائه للفوز بثنائية مقابل واحد بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 42 ثم تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وعرفت المباراة مشاركة الوافد الجديد حسام عوار الذي دخل في الشوط الثاني، لكنه لم يفلح في تقديم مستويات كبيرة لعدد من العوامل.

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