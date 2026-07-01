“محاربو الصحراء” يكتفون بحصة تدريبية وحيدة في كندا

سيكتفي المنتخب الوطني، بحصة تدريبية واحدة فقط، بمدينة “فانكوفر” الكندية، قبل مواجهة سويسرا، في الدور الـ 32 من مونديال 2026، الجاري وقائعها بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحلّ وفد “الخضر” فجر اليوم الأربعاء، بتوقيت الجزائر بمدينة “فانكوفر”، بعد قرابة 3 أسابيع قضتها العناصر الوطنية المنتخب في “كانساس سيتي” الأمريكية، أين كانت قد باشرت تحضيراتها الخاصة لمواجهة سويسرا.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، أن رفقاء الحارس لوكا زيدان، سيخوضون آخر حصة تدريبية لهم مساء اليوم الأربعاء. بملعب “كيلارني بارك” انطلاقا من الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي (02:45 بتوقيت الجزائر).

وقبل ذلك، سينشط الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة. ابتداءً من الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي ( 23:45 بتوقيت الجزائر).

يشار إلى أن مواجهة “الخضر” وسويسرا، ستقام يوم الخميس الـ 2 جويلية، على الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. بملعب “بي سي بليس” بفانكوفر، الموافق ليوم الجمعة 3 جويلية على الساعة 04:00 صباحا بتوقيت الجزائر.

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