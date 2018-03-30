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محافظا لقاء في مباراة اتحاد بسكرة وشبيبة القبائل

الرياضة
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محافظا لقاء في مباراة اتحاد بسكرة وشبيبة القبائل
بقلم كريم.تيغرمت

يشرف على مراقبة مباراة إتحاد بسكرة أمام الضيف شبيبة القبائل، والتي تدخل ضمن الجولة الـ24 للمحترف الأول، محافظين للقاء.

وتقرر تعيين الماحافظين، أونيسي عمار، ودواس محمد، لضمان سير هذه المباراة في أحسن الظروف، بالنظر لأهميتها بالنسبة للفريقين.

حيث يصارع كل من اتحاد بلعباس وشبيبة القبائل، على ضمان البقاء، بالنظر لإحتلالهما المركز الـ12 مناصفة بينهما برصيد 22 نقطة.

وتعد هذه الخرجة هي الأولى من نوعها في البطولة الوطنية، والهدف منها تفادي أي تجاوزات خلال هذه المواجهة المهمة.

من جهة أخرى يشرف على إدارة هذا اللقاء الحكم الرئيسي باصيري، بمساعدة كل من سراج وعيادي، إضافة لمكي، كحكم رابع.


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