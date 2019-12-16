محافظة الطاقات المتجددة سترافق حاملي الشهادات لإنشاء مؤسساتهم

أكد محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع، أنه سيتم مرافقة حاملي الشهادات من خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني، لإنشاء مؤسساتهم الخاصة في التركيب والصيانة والهندسة.

وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أكد أن بلادنا بصدد تبني سياسة طاقوية فعالة وعقلانية ترتكز على الرقمنة.

وشدد على ضرورة مواجهة تحديات الانتقال الطاقوي والرقمي ، واللامركزية في انتاج، وتوزيع الكهرباء، الى جانب تكييف الشبكات الكهربائية وتوسيعها في اطار سياسة الانتشار الشامل للطاقات المتجددة.

وأكد ياسع أن الطاقات المتجددة، ستساعد على التحكم والاقتصاد في الطاقة وتوفيرها للمواطنين، من خلال تشجيع التسيير الذاتي لها.

وأشار أن هذا المسعى سيدفع البلاد نحو عصرنة تسيير الاستهلاك، خاصة انه لا يمكن فصل الرقمنة عن الانتقال الطاقوي.

ودعا ياسع للاستثمار في رقمنة هذا القطاع، للاستفادة من العديد من الامتيازات، بما في ذلك تكييف استهلاك المواطن عبر الأنظمة الرقمية التي توفر المعلومات.