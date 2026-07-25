محافظة الغابات بأم البواقي تكتشف مفحمة غير شرعية للفحم وتوقف صاحبها

تمكنت مصالح محافظة الغابات لولاية أم البواقي يوم أمس من اكتشاف مفحمة غير شرعية وكذا قطع غير شرعي لـ18 شجرة من نوع الصنوبر الحلبي بجوار غابة فرن صغير ببلدية الرحية.

وتنفيذًا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة مسكيانة، وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لبلدية الرحية، تم توقيف صاحب المفحمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

كما تم تفكيك المفحمة، التي كانت تشكل خطرًا حقيقيًا على الغابة. خاصة في ظل ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات خلال فصل الصيف. وذلك بمشاركة أعوان محافظة الغابات، ومصالح الدرك الوطني، والحماية المدنية. ومصالح بلدية الرحية، وبحضور رئيس الدائرة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي.