محافظة الغابات بالشلف: 35 تدخلا خلال 24 ساعة بسبب التقلبات الجوية

سجلت محافظة الغابات بالشلف 35 تدخلا ميدانيا خلال 24 ساعة ، إثر التقلبات الجوية التي عرفتها عدة مناطق من ولاية الشلف ،في إطار مجهودات متواصلة لحماية المواطنين ، الممتلكات العمومية و الخاصة .

و تنوعت هذه التدخلات بين إزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح العاتية ، فتح الطرقات المغلقة ، تأمين محيط المنازل و المؤسسات التربوية ، و إعادة الحركة المرورية .

و جرت هذه العمليات في مناطق متفرقة من الولاية ، بتنسيق محكم بين مصالح محافظة الغابات و مختلف الشركاء الميدانيين ، على رأسهم الحماية المدنية ، مصالح الأمن والدرك الوطني ،السلطات المحلية ، سونلغاز ، الجزائرية للمياه ، و الأشغال العمومية ، في إطار مخطط تدخل استباقي لضمان الاستجابة السريعة لمخلفات التقلبات الجوية .

و أكدت محافظة الغابات بالشلف أن هذه التدخلات تندرج ضمن مهامها الوقائية و الطارئة لحماية الأرواح و الممتلكات ، مشددة على أهمية اليقظة الدائمة و التدخل الفوري في مثل هذه الظروف المناخية الاستثنائية .

كما جددت دعوتها للمواطنين إلى التحلي بالحيطة و الحذر أثناء التنقل ، و تفادي الاقتراب من الأشجار المهددة بالسقوط أو الأسلاك الكهربائية المتضررة ، مع ضرورة التبليغ عن أي خطر محتمل ، حفاظا على السلامة العامة .