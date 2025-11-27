محافظة الغابات توقف شخصا بحوزته جلود وبقايا محنطة لحيوانات محمية بباتنة

أعلنت محافظة الغابات لولاية باتنة عن توقيف شخص متلبس بحيازة أغراض تعود لأصناف حيوانية محمية ومهددة بالإنقراض كانت معدة للاستعمال غير الشرعي. وذلك بناءً على معلومات دقيقة وردت من مصلحة الجرائم الكبرى للأمن الولائي.

وأوضح بيان المحافظة المنشور على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، أن العملية جاءت تطبيقا لأحكام الأمر 05/06 والمرسوم التنفيذي 12-235. اللذين يجرمان الاتجار أو الحيازة غير القانونية لمشتقات الحيوانات المحمية. وقد تم تحويل المشتبه به إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

وأكدت محافظة الغابات، أن الأفعال المرتكبة تعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بغرامات مالية ثقيلة وعقوبات سالبة للحرية. مشددة على أن حماية الأصناف الحيوانية المهددة تعد أولوية قصوى. وأن التعامل غير القانوني معها يمثل اعتداءً مباشرًا على الثروة البيئية الوطنية.

كما أعلنت مصالح المحافظة أنها ستقوم بتسليم الجلود والعينات المحجوزة إلى متحف الحظيرة الوطنية بلزمة. في إطار عملية علمية تهدف إلى إعداد ملف إتلاف لبقية المحجوزات، ضمانا لعدم إعادة تداولها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

وفي سياق متصل، وجهت محافظة الغابات تحذيرا شديد اللهجة إلى كل من يبيع أو يشتري أو ينقل أو يخزن أو يحوز أجزاء من الحيوانات المحمية دون رخصة، مؤكدة أن كل مخالفة ستواجه بإجراءات قضائية.