محافظ السويس يرحب بالخضر ويؤكد مناصرة السوايسة للجزائر

أكد محافظ السويس عبد المجيد صقر أن المحافظة ستوفر كل الظروف لأنصار المنتخب الجزائري خلال مباراة ربع النهائي التي ستجمع الخضر بالفائز من مباراة كوت ديفوار ومالي يوم الخميس المقبل.

وجاء ترحاب مخافظ السويس بالجمهور الجزائري خلال اللقاء الذي جمعه بسفير الجزائري بمصر نذير العرباوي بمقر المحافظة.

وأعرب السفير الجائري بمصر عن سعادته بوجوده بين أهله في مدينة السويس مع تقديره البالغ للنجاح الباهر التي تحققه مصر في التنظيم الجيد للبطولة.

ووضح السفير الجزائري آخر الترتيبات الخاصة بمقابلة الدور ربع النهائي التي ستحتضنها مدينة السويس، مع توفير كل ظروف الإستقبال المريحة للتشكيلة الجزائرية والبعثة الإعلامية وكذلك الأنصار الذين سيتوافدون على المدينة و الملعب لمناصرة الفريق الوطني.