محافظ الشرطة شرقي أمير:” عملية اقتناء تذاكر لقاء مولودية الجزائر جرت في ظروف جد حسنة”

أكد محافظ الشرطة شرقي أمير رئيس مكتب الاتصال بأمن ولاية الجزائر أن عملية اقتناء التذاكر من قبل أنصار مولودية الجزائر بشبابيك ملعب 5 جويلية الأولمبي جرت وسط ظروف جد حسنة.

وقال محافظ الشرطة شرقي أمير في تصريح لـ “النهار” اليوم الجمعة “مصالح الأمن لولاية الجزائر سخرت كل الإمكانيات المادية و البشرية من خلال إقحامها تشكيلاتها على غرار فرق الأمن العمومي التي تعمل على تسهيل وصول الأنصار إلى الملعب و الانسيابية”.

كما أضاف شرقي أمير “الشرطة القضائية تعمل على تأمين الأنصار و محيط الملعب بالإضافة إلى وحدات الجمهورية للأمن التي تعمل على المحافظة على النظام العام”.

وختم في حديثه على أن العملية جرت وسط تسهيلات بالجملة “العملية جرت في ظروف مهيأة و جد محكمة تم من خلالها عملية وصول الأنصار إلى الشبابيك لاقتناء التذاكر والعملية تمت في ظروف جد حسنة”.