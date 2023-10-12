محافظ الشرطة عماري: “فتح أبواب ملعب حملاوي متعلق باقبال المناصرين”

تحدث محافظ الشرطة عماري لقمان، ممثل عن أمن ولاية قسنطينة، عن الاجراءات المتخذة لضمان لتسهيل نوافد أنصار الخضر، إلى ملعب “الشهيد حملاوي”.

وصرح محافظ الشركة عماري، اليوم الخميس، لموفد “النهار أون لاين”: “فتح أبواب ملعب “الشهيد حملاوي” متعلق بموعد اقبال المناصرين”.

كما أوضح، بخصوص تنظيم حركة المرور، بجوار الملعب: ” نتعامل مع حركة المرور حسب معطيات الميدان، لعدم عرقلة مصالح المواطنين، وفي أغلب الأحيان نقوم بتحويل حركة المرور، بدل غلق الطرقات”.

وأردف: “تم توفير أربع محطات لنقل المناصرين إلى الملعب بالحافلة، مع ضمان إعادة نقلهم عقب نهاية المباراة”.

وتابع محافظ الشرطة عماري لقمان: “بالتنسيق مع مدير النقل، نضمن تواصل عمل الترامواي، إلى غاية الساعة الواحدة صباحا”.