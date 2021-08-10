محافظ الغابات لتيزي وزو: الحرائق التي اندلعت سببها “عمل إجرامي”

صرح محافظ الغابات لولاية تيزي وزو، أن الحرائق التي اندلعت يوم الاثنين بالمنطقة سببها عمل إجرامي.

وأوضح يوسف ولد محمد ” لوأج”، أنه تم تسجيل إندلاع 30 حريق في أن واحد. من بينها 10 حرائق هائلة. في الوقت الذي تم بث فيه نشرية خاصة تنذر بحر شديد لا يمكن أن يكون لأسباب طبيعية. مضيفا أن “من المستحيل، بحكم تجربتنا، ان تكون اسباب هذه الحرائق طبيعية. ان الامر يتعلق بحرائق اندلعت بفعل عمل اجرامي

وكشف في ذات السياق، أنه تم وضع خلية أزمة على مستوى الامانة العامة للولاية. حيث تتواصل تدخلات عناصر الحماية المدنية وعمال قطاع الغابات لولاية تيزي وزو بمساعدة كل من عناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وعدد من المواطنين. تدعمهم وسائل بشرية ومادية من ولايات اخرى “الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس ، المدية، برج بوعريريج” ليلة الاثنين إلى الثلاثاء من أجل إنقاذ الارواح البشرية بالدرجة الاولى.

وأضاف محافظ الغابات، أنه قد وجدت قرى في عدة مناطق خاصة بأث يني والاربعاء نايث ايراثن نفسها محاصرة بألسنة النيران مجبرة العائلة على مغادرة منازلها و مخلفة جو من الهلع. لتتكفل الاسلاك المختلفة المتدخلة في الميدان بإجلائها. في الوقت الذي تمت ملاحظة هبة تضامنية تلقائية. حيث ابدى العديد من الاشخاص استعدادهم لوضع شقق تحت تصرف العائلات التي احترقت منازلها.