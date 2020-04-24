محافظ بنك الجزائر .. ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة الأزمة

دعا محافظ بنك الجزائر، أيمن عبد الرحمان إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل مواجهة فيروس كورونا .

وجاء هذا خلال مداخلة ألقاها محافظ البنك عن بعد مع محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومديرة صندوق النقد الدولي.

وقال أن الأزمة الصحية العالمية غير مسبوقة من آثارها سواء إقتصادية أو إجتماعية، لذا يتطلب الإسراع في تقديم إجابات تشرك السياسات النقدية والإحترازية غير التقليدية.

وأضاف محافظ بنك الجزائر، أن تلك السياسات الظرفية الإستعجالية ستؤدي حتما إلى تفاقم عجز في الميزانية .

وأشار محافظ البنك، إلى أن هذا العجز سيؤدي تمويله إلى إرتفاع الدين العمومي الداخلي والدين الخارجي وذلك لعدد كبير بلدان المنطقة.

وقال أن ظهور العجز المزدوج المتعلق بالميزانية وميزان المدفوعات بالنسبة للبلدان النفطية في سياق إنخفاض أسعار البترول سيشكل تحديا كبيرا بالمستقبل.

وختم محافظ البنك بإنخفاض الطلب وآثار الحجر الصحي اللذان سيؤديان إلى ظهور أخطار جديدة بالنظام البنكي والمتمثلة في إرتفاع القروض عديمة الأداء .