محافظ بنك الجزائر: لا يمكننا توقع انتعاش إقتصادي قوي بدون التحكم في كورونا

قال محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، أنه “لا يمكننا توقع انتعاش اقتصادي قوي ومستدام في غياب تحكم تام في الجائحة”.

وأكد محافظ بنك الجزائر، خلال مشاركته في أشغال الجلسة العامة الـ42 للجنة النقدية والمالدية الدولي، أن “الأمر يتطلب جهد دولي لجعل اللقاحات والعلاجات الطبية متوفرة على نطاق واسع وبأسعار مقبول، خاصة بالنسبة للبلدان الأكثر حاجة لذلك”.

وأوضح محافظ بنك الجزائر، في بيان لبنك الجزائر، أن “استجابة سياسية عالمية سريعة ومتناسبة ومتناسقة بخصوص الأزمة قد سمحت من الحد من الأثار الثقيلة لهذه الأزمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. ومع هذا دفعت جميع البلدان، لاسيما تلك التابعة لمجموعتنا، الثمن غاليا من حيث الأرواح البشرية ومصادر الرزق والاضطرابات الاقتصادية”.

كما اكد فاضلي أنه “لا يجب أن تناسى الصورة الشاملة والأفاق على المدى البعيد، لاسيما مع استمرار تفشي الفيروس حتى في المناطق التي كنا نظنها تحت السيطرة”.

وحيا بالمناسبة صندوق النقد الدولي للاستجابته الرامية إلى معالجة الحاجيات التمويلية للأعضاء من خلال رده السريع وتوسيعه لعروض القرض.

وأوضح محافظ بنك الجزائر أن “خمس بلدان من مجموع الثمانية التابعين لمجموعتنا قد استفادوا من آليات التمويل الاستعجالية ومن الآليات الأخرى التي وضعها صندوق النقد الدولي”.

واختتم فاضلي مداخلته بالتذكير بحالة إيران وهي من بين البلدان الأكثر تضررا من الجائحة والتي كانت من بين الأوائل لتقديم طلب تمويل مستعجل شهر مارس الفارط.

مشيرا أن طلب “إيران لايزال قائما وأن مصداقية صندوق النقد الدولي مرتبطة بقدرته على ضمان تمويلاته لجميع الأعضاء بطريقة عادلة”.