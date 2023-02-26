محافظ بنك الجزائر للنهار أونلاين: فتح مكاتب الصرف رسميا هذا العام

كشف محافظ بنك الجزائر، أن فتح مكاتب الصرف سيكون رسميا خلال السنة الجارية 2023.

وفي هذا الاطار قال المحافظ في تصريح للنهار أونلاين، أن “مكاتب الصرف ستكون عملية في 2023. وستكون هناك تحفيزات لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية” دون أن يكشف قيمتها.

ومقابل ذلك قال أن الدينار الرقمي لا ولن يقضي على الاوراق النقدية وإنما سيضفي شفافية أكثر في التعاملات البنكية.

وخلال جلسة الاستماع بالمجلس الشعبي الوطني، تعهد المحافظ بتدشين وكالات بنكية في الولايات العشر الجديدة.

وأرجع محافظ بنك الجزائر أسباب التأخر الرهيب الذي كان وراء غياب البطاقات البنكية الخاصة بالعملة الصعبة الى توتر العلاقات الثنائية بين الجزئر واسبانيا.

وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سالم زنطار، في تصريح خص به “النهار أنلاين”، ان محافظ بنك الجزائر أكد خلال جلسة الاستماع على أن مشكلة غياب البطاقات البنكية الدولية على غرار ماستر كارد. تعود الى استيراد الشرائح المزودة بها من دولة اسبانيا. وبحكم توتر العلاقات فنحن نسعى إلى ايجاد حل للوضع هذا.