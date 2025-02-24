محافظ بنك الجزائر يبحث مع وفد من صندوق النقد الدولي تعزيز التعاون

استقبل محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وفدا من صندوق النقد الدولي، استعرض معه موضوع تعزيز التعاون الثنائي.

وحسب بيان لبنك الجزائر، فإن وفد المؤسسة المالية الدولية كان بقيادة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والقائم بالإدارة للمجموعة التي تنتمي إليها الجزائر، بهادور بيجاني. إلى جانب رئيس البعثة بموجب المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي، كارالامبوس تسانغاريديس.

وخلُص بيان بنك الجزائر في الأخير إلى التأكيد على أن زيارة الوفد، التي تندرج في إطار المحادثات المنتظمة بين صندوق النقد الدولي و بلدانه الأعضاء، شكلت فرصةً للتطرق إلى “تعزيز التعاون بين المؤسستين، لا سيما في مجال المساعدة التقنية وتعزيز الإمكانيات”.